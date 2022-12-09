Другие материалы
-
Происшествия
10.12.2022, 09:17
Горит усадьба Лопухиных в Малом Знаменском в центре Москвы
10 декабря, Mossovetinfo.ru - Экстренные службы сообщают о крупном пожаре по адресу: Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4. ...
-
Происшествия
09.12.2022, 16:21
К 8,5 года колонии приговорен Илья Яшин, ранее признанный иноагентом
9 декабря, Mossovetinfo.ru - Мещанский районный суд столицы 9 декабря приговорил к 8,5 года колонии общего режима бывше...
-
Происшествия
09.12.2022, 08:14
Пожару в гипермаркете OBI на 23 км Ленинградского шоссе в Химках присвоен четвертый ранг
9 декабря. Mossovetinfo.ru - Пожару в гипермаркете OBI на 23 км Ленинградского шоссе в Химках присвоен четвертый ранг сл...