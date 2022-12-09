Горит усадьба Лопухиных в Малом Знаменском в центре Москвы

10 декабря, Mossovetinfo.ru - Экстренные службы сообщают о крупном пожаре по адресу: Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4.



Сообщается об обрушение перекрытий в горящем здании и что при пожаре пострадал один пожарный, попавший под обрушение. Уточняется, что пострадавшего передали медикам.



В настоящее время в усадьбе расположен центр по молодежным направлениям Пушкинского музея в Москве.



СПРАВКА ИА МОССОВЕТ:



Усадебный комплекс, построенный в конце XVII века Фёдором Лопухиным на территории Белого города. В 1775-1776 годах особняк входил в состав временного Пречистенского дворца, созданного для размещения императорского двора на момент празднования Кючук-Кайнарджийского мира с Османской империей. На тот момент в здании проживал фаворит Екатерины II Григорий Потёмкин. После Октябрьской революции участок передали в ведение ВЧК, а в 1960-х годах на базе имения начал действовать филиал Музея Маркса и Энгельса.



В конце XX века строение было отремонтировано под руководством Международного центра Рерихов и переоборудовано для размещения Музея Рерихов, который с 2016-го являлся филиалом Музея Востока.



В настоящее время в усадьбе располагается #ПушкинскийYouth– это молодежное направление Пушкинского музея в Москве, творческая лаборатория, где можно создавать свои проекты при помощи команды музейных специалистов; молодежные программы об искусстве и не только; и бесплатный молодежный коворкинг.