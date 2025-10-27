29 октября — Mossovetinfo.ru — Генеральная прокуратура РФ потребовала обратить в доход государства активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, оцениваемые в почти 1,7 миллиарда рублей, а также взыскать с экс-чиновника 215 миллионов рублей как эквивалент стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, следует из материалов искового заявления, с которым ознакомилось РИА Новости
.
Сообщается, что Генеральная прокуратура РФ в качестве обеспечительных мер просит суд наложить арест на найденное в ходе обысков и проверок имущество и активы.
Отмечается, что иск направлен в Хостинский районный суд Сочи и предъявлен Копайгородскому, а соответчиками по нему выступают его супруга Янина Копайгородская, мать Галина Копайгородская, Давид Давлатов, Полина Чернышенко, Екатерина Минковская, Родион Каграманян, Максим Калита, Ксения Михайлова (Шеина), Иван Тихонов, Николай Владимиров, Иван Дворовенко, а также несколько организаций. Это ООО Алекс, ООО Бизнес Комфорт-Юг, ООО ТМ Отражение, ООО Хугге, АНО Мир детства.
В исковых материалах отмечено, что проверка за 2019-2023 годы выявила несоответствие расходов Копайгородского полученным доходам. В частности, установлено, что он фактически является владельцем элитной, коммерческой недвижимости, в том числе жилых, нежилых помещений и земельных участков в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, у него нашли крупные суммы в рублях и валюте, дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, часы зарубежных производителей, ювелирные изделия.
Чтобы скрыть деньги и активы, Копайгородский регистрировал их на свою мать, супругу и приближенных к нему людей. В ходе обысков, проведенных правоохранителями у экс-мэра и его родственников, были обнаружены крупные суммы денег, а также дорогие часы и ювелирные изделия.
Алексею Копайгородскому и его супруге Янине вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Копайгородскому также инкриминировали получение при посредничестве жены от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей (статьи 290 УК РФ и 291.1 УК РФ).
Янине Копайгородской также предъявили обвинение по части 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний). Следствие посчитало, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу ее и супруга. По этой причине суд в начале марта перевел Копайгородскую из-под домашнего ареста в СИЗО.
Кроме того, Копайгородскому вменяется часть 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Свою вину супруги не признают.