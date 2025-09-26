 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     02.10.2025 11:53

Грета Тунберг и другие активисты на судах с гуманитарной помощью задержаны Израилем

судно «Альма»  «Глобальной флотилии Сумуда»  Грета Тунберг  задержание  Израиль  Газа  анклав  блокада  продовольствие 

2 октября — Mossovetinfo.ru — Израильские силы задержали экипаж флотилии «Сумуд» с гуманитарной помощью, направлявшихся в Газу, , включая Грету Тунберг, сообщило объединение активистов «Глобальная флотилия Сумуда».

По словам организаторов, 47 судов перевозят более 500 активистов.

«Шведская климатическая активистка Грета Тунберг и другие пассажиры, находившиеся на борту флотилии судов с гуманитарной помощью, направлявшихся в Газу, были задержаны израильскими военными и будут депортированы после того, как более десятка судов Глобальной флотилии помощи (Global Sumud Flotilla, GSF) были перехвачены, что вызвало возмущение во всём мире», сообщает CNN.

Флотилия пытается прорвать 18-летнюю израильскую блокаду Газы и доставить помощь в разрушенный войной анклав, используя корабли, которые отправляются из портов по всему Средиземному морю. Примерно в 9:15 утра по местному времени в четверг 23 лодки GSF все еще находились в плавании, в то время как 21 лодка была перехвачена, согласно трекеру GSF.

Фото (скрин) с видео CNN.


x


 
 

