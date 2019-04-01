1 апреля. Mossovetinfo.ru – На Третьем транспортном кольце произошла авария, в результате которой груженый грунтом автомобиль «КАМАЗ» опрокинулся, произошло рассыпание грунта, движение в районе аварии ограничено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.



Опрокидывание грузовика произошло в результате столкновения с легковым автомобилем. Машина вывозила грунт со стройки на улице Бутырская.



В результате рассыпания грунта движение транспорта в районе аварии ограничено по двум полосам из четырех. Информация о пострадавших уточняется.