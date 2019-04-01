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Происшествия     01.04.2019 11:40

Груженый «КАМАЗ» опрокинулся на ТТК в результате аварии, движение в районе ДТП ограничено

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Теги:  ДТП  авария  ограничение движения 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – На Третьем транспортном кольце произошла авария, в результате которой груженый грунтом автомобиль «КАМАЗ» опрокинулся, произошло рассыпание грунта, движение в районе аварии ограничено, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Опрокидывание грузовика произошло в результате столкновения с легковым автомобилем. Машина вывозила грунт со стройки на улице Бутырская.

В результате рассыпания грунта движение транспорта в районе аварии ограничено по двум полосам из четырех. Информация о пострадавших уточняется.


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Теги: 
ДТП  авария  ограничение движения 

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