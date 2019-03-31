31 марта. Mossovetinfo.ru – В ТиНАО днем в воскресенье, 31 марта, произошла авария с участием грузовика, автобуса и легковой автомобиль.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД, ДТП произошло на пересечении Киевского шоссе и улицы Атласова. Количество пострадавших уточняется.