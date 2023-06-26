Интервалы движения поездов на фиолетовой линии метро Москвы временно увеличены - дептранс

26 июня — Mossovetinfo.ru — Из-за человека на пути интервалы движения поездов на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро временно увеличены сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.



Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) вводится в график.