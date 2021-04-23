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Происшествия     23.04.2021 18:47

Избраны меры пресечения в отношении сотрудников полиции района Солнцево

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Теги:  Москва  полиция  взятка  уголовное дело  Солнцево 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Сегодня, 23 апреля, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании мер пресечения в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции, обвиняемых в коррупционном преступлении.

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении одного обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста, двум другим в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается», - сообщает ГСУ СК РФ по г. Москве.

Накануне ИА МОССОВЕТ сообщало, что при передаче 12 млн рублей, которые вымогались у потерпевшего, в рамках оперативных мероприятий по данному делу, были задержаны сотрудники полиции.

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Теги: 
Москва  полиция  взятка  уголовное дело  Солнцево 

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