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Происшествия     01.07.2025 18:16

К 13 годам колонии бывшего замминистра обороны Тимура Иванова приговорил Мосгорсуд

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Теги:  Тимур Иванов  министерство обороны  замминистра  суд  приговор 

1 июля — Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд признал виновным по делу о хищениях на 4,1 миллиарда рублей бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и приговорил его к 13 годам колонии, он лишен госнаград, включая два ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степеней, конфисковано имущество и финансы у него и его семьи. Также суд назначил Иванову штраф в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение на минувшей неделе в прениях сторон запрашивало Тимуру Иванову в качестве наказания 14,5 лет колонии общего режима.

Суд постановил конфисковать у Иванова все имущество, имеющее стоимость, в том числе жилье в Москве и Подмосковье, деньги и на рабочих местах.

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме.

Приговор в силу не вступил, адвокаты намерены оспорить приговор суда.

До суда пока не дошло дело о получении взяток по которому в апреле 2024 был арестован экс замминистра обороны. В рамках второго дела Иванову вменяется получение двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.

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Теги: 
Тимур Иванов  министерство обороны  замминистра  суд  приговор 

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