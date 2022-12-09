К 8,5 года колонии приговорен Илья Яшин, ранее признанный иноагентом

9 декабря, Mossovetinfo.ru - Мещанский районный суд столицы 9 декабря приговорил к 8,5 года колонии общего режима бывшего муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина (включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022). Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации про Вооруженные силы РФ в популярном иностранном видеохостинге.



Также суд назначил Яшину дополнительное наказание в виде запрета заниматься интернет-деятельностью сроком на четыре года.



Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.



