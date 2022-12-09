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Происшествия     09.12.2022 16:21

К 8,5 года колонии приговорен Илья Яшин, ранее признанный иноагентом

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Теги:  Яшин  суд  приговор 

9 декабря, Mossovetinfo.ru - Мещанский районный суд столицы 9 декабря приговорил к 8,5 года колонии общего режима бывшего муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина (включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022). Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации про Вооруженные силы РФ в популярном иностранном видеохостинге.

Также суд назначил Яшину дополнительное наказание в виде запрета заниматься интернет-деятельностью сроком на четыре года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней.


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Теги: 
Яшин  суд  приговор 

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