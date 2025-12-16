К 9 годам лишения свободы приговорен за госизмену гражданин России и Украины - ЦОС ФСБ

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Московским городским судом вынесен обвинительный приговор гражданину России и Украины Чистякову Егору Викторовичу, 1975 г.р., признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины, - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



«В результате проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Чистяков Е.В. по заданию Службы безопасности Украины осуществлял сбор и передачу информации разведывательного характера в отношении военных объектов московского региона и военнослужащих Минобороны России.



Следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московский области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», - отмечается в сообщении.



Суд постановил приговорить Чистякова Е.В. к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



ФСБ России еще раз в своем сообщении также «обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание».

Фото (скрин с видео) – ЦОС ФСБ РФ