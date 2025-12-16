Другие материалы
-
Происшествия
17.12.2025, 14:32
К 9 годам лишения свободы приговорен за госизмену гражданин России и Украины - ЦОС ФСБ
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Московским городским судом вынесен обвинительный приговор гражданину России и Украи...
-
Происшествия
16.12.2025, 12:31
СК назначит комплекс судебных экспертиз после убийства в школе в Одинцово (Горки-2)
16 декабря — Mossovetinfo.ru — Следователи СК устанавливают мотивы нападения на охранника и ученика школы (10-летнего...
-
Происшествия
16.12.2025, 11:08
В Москве задержаны мошенники за обман под видом поверки и замены счетчиков воды
16 декабря — Mossovetinfo.ru — Криминальную деятельность лжеметрологов за мошенническую схему обмана граждан под в...