 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     17.12.2025 14:32

К 9 годам лишения свободы приговорен за госизмену гражданин России и Украины - ЦОС ФСБ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСБ России  ОРМ  шпионаж  Украина  Чистяков  госизмена  Мосгорсуд  приговор  ЦОС 

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Московским городским судом вынесен обвинительный приговор гражданину России и Украины Чистякову Егору Викторовичу, 1975 г.р., признанному виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа в пользу Украины, - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В результате проведенных сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Чистяков Е.В. по заданию Службы безопасности Украины осуществлял сбор и передачу информации разведывательного характера в отношении военных объектов московского региона и военнослужащих Минобороны России.

Следственной службой УФСБ России по городу Москве и Московский области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», - отмечается в сообщении.

Суд постановил приговорить Чистякова Е.В. к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ФСБ России еще раз в своем сообщении также «обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание».
Фото (скрин с видео) – ЦОС ФСБ РФ

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСБ России  ОРМ  шпионаж  Украина  Чистяков  госизмена  Мосгорсуд  приговор  ЦОС 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

14:32 Происшествия К 9 годам лишения свободы приговорен за госизмену гражданин России и Украины - ЦОС ФСБ

11:10 Общество Надо без слов обрывать звонки от незнакомцев - НАК

06:25 Город (Москва и область) Гололедица и до плюс 3 днем ожидаются в столичном регионе 17 декабря

06:08 Мнения Талант спецпосланника Уиткоффа позволяет заключать сделки без развязывания третьей мировой - Трамп

05:52 В мире Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры попавшие под санкции в Венесуэле

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru