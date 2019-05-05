5 мая. Mossovetinfo.ru – Как минимум 10 человек погибли в результате аварийной посадки и пожара на борту самолета в Шереметьево. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что все пассажиры были эвакуированы.
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