5 мая. Mossovetinfo.ru – Как минимум 10 человек погибли в результате аварийной посадки и пожара на борту самолета в Шереметьево. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.



Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили, что все пассажиры были эвакуированы.