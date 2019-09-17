17 сентября. Mossovetinfo.ru – Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 17 сентября вышли на свободу из колонии в Белгородской области, где отбывали наказание за хулиганство и нанесение побоев. 6 сентября суд удовлетворил их ходатайство об УДО.



Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорин, а также детский тренер Александр Протасовицкий были признаны виновными в том, что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Пострадавшим нанесли телесные повреждения.



8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 года тюрьмы, а Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам заключения.



6 сентября суд удовлетворил ходатайства братьев Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября решение вступило в силу, и они вышли на свободу. Александр Протасовицкий отбывает наказание в колонии в Брянской области. Суд рассмотрит его ходатайство об УДО 24 сентября.