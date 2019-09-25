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Происшествия     25.09.2019 11:55

Количество осужденных в российских колониях сократилось вдвое за 20 лет

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Теги:  Верховный суд  колонии  осужденные 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Количество осужденных, которые отбывают наказание в российских колониях за последние 20 лет сократилось вдвое, сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета Федерации.

По словам Лебедева, если в 1999 году в российских колониях находилось более 1 миллиона человек, то на 1 сентября 2019 года в колониях содержится 537 тысяч человек.

Лебедев также отметил сокращение судимостей среди несовершеннолетних. На 1 сентября в российских колониях насчитывается 1277 осужденных несовершеннолетних.


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Теги: 
Верховный суд  колонии  осужденные 

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