25 сентября. Mossovetinfo.ru – Количество осужденных, которые отбывают наказание в российских колониях за последние 20 лет сократилось вдвое, сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета Федерации.



По словам Лебедева, если в 1999 году в российских колониях находилось более 1 миллиона человек, то на 1 сентября 2019 года в колониях содержится 537 тысяч человек.



Лебедев также отметил сокращение судимостей среди несовершеннолетних. На 1 сентября в российских колониях насчитывается 1277 осужденных несовершеннолетних.