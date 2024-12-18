Количество пострадавших после столкновения поездов под Мурманском выросло до 31 человека

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Количество пострадавших в результате происшествия с поездом Мурманск - Санкт-Петербург выросло до 31 человека, из них 5 детей. Госпитализированы 14 человек, 4 находятся в тяжелом состоянии, погибших - двое, сообщили в телеграм-канале РЖД.



«По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск - Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них 5 детей. Госпитализированы 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии. Погибших – двое. К сожалению, в больнице скончался ещё один пассажир», - говорится в сообщении.



Родственникам погибших компания выплатит по 2 млн 200 тыс. рублей.



Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании «СОГАЗ».