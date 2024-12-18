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19.12.2024, 08:01
Количество пострадавших после столкновения поездов под Мурманском выросло до 31 человека
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Количество пострадавших в результате происшествия с поездом Мурманск - Санкт-Петербу...
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Происшествия
18.12.2024, 11:11
Работы по очистке от мазута ведутся на 49 км черноморского побережья - ГУМЧС
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Протяжённость береговой линии на территории Темрюкского района и Анапы, где проводят...
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Происшествия
18.12.2024, 11:00
ФСБ задержан гражданин Узбекистана причастный к убийству Кириллова И.А.и Поликарпова И.В.
18 декабря — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенных опер...