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Происшествия     26.01.2020 10:13

Коронавирус у госпитализированных 25 января в Москве граждан Китая не выявлен - депздрав

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Теги:  короновирус  департамент здравоохранения  депздрав 

26 января. Mossovetinfo.ru – У всех туристов из Китая, которые были госпитализированы вечером 25 января из гостиницы на севере Москвы, лабораторный тест на наличие коронавируса дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

«Вирус не обнаружен. Все пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А», - отметили в департаменте.

Вечером 25 января семь граждан Китая были госпитализированы из гостиницы недалеко от станции метро «Войковская» с диагнозом ОРВИ.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.

По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже более 2000 человек, погибли 56 человек. в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.


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Теги: 
короновирус  департамент здравоохранения  депздрав 

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