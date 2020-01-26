26 января. Mossovetinfo.ru – У всех туристов из Китая, которые были госпитализированы вечером 25 января из гостиницы на севере Москвы, лабораторный тест на наличие коронавируса дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.



«Вирус не обнаружен. Все пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А», - отметили в департаменте.



Вечером 25 января семь граждан Китая были госпитализированы из гостиницы недалеко от станции метро «Войковская» с диагнозом ОРВИ.



Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.



По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже более 2000 человек, погибли 56 человек. в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.