26 января. Mossovetinfo.ru – У всех туристов из Китая, которые были госпитализированы вечером 25 января из гостиницы на севере Москвы, лабораторный тест на наличие коронавируса дал отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
«Вирус не обнаружен. Все пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А», - отметили в департаменте.
Вечером 25 января семь граждан Китая были госпитализированы из гостиницы недалеко от станции метро «Войковская» с диагнозом ОРВИ.
Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV.
По последним официальным данным, в Китае заразившихся новым типом коронавируса уже более 2000 человек, погибли 56 человек. в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено.
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