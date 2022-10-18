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Происшествия     18.10.2022 12:45

Космонавт, Герой России, депутат Мосгордумы Артемьев сбил человека на пешеходном переходе

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Теги:  космонавт  Герой России  депутат  Мосгордума  Артемьев  ДТП 

18 октября. Mossovetinfo.ru - Космонавт Олег Артемьев сбил человека на пешеходном переходе в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что накануне в вечернее время на территории поселка Свердловский в Подмосковье, на пешеходном переходе, Артемьев сбил 63-летнего руководителя проекта ЦПК «Звездный городок» Анатолия Уронова, .руководителя проекта ЦПК «Звездный городок».

Анатолий Уронов госпитализировали с ушибом мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребра и позвоночника, сообщил Telegram-канал Shot.
Олег Артемьев — Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель второго класса Центра подготовки космонавтов. Третий полёт - на ТПК «Союз МС-21» с марта по сентябрь 2022 года к МКС в качестве командира корабля и экспедиции МКС.

Также Артемьев - депутат Московской городской Думы. 23 марта 2022 года, в ходе третьего полета Артемьев, пролетая над Японией и подлетая к Курилам, получил по решению депутатов Мосгордумы право на участие в обсуждении законопроекта на заседании Мосгордумы в дистанционном режиме, сообщало ИА МОССОВЕТ. Артемьев отметил, что на борту космической станции находится его депутатское удостоверение и электронная подпись.

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Теги: 
космонавт  Герой России  депутат  Мосгордума  Артемьев  ДТП 

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