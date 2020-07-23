23 июля. Mossovetinfo.ru – На строительной площадке в центре Москвы упал кран, по предварительной информации пострадал один человек, сообщает телеканал РЕН ТВ.



Авария произошла на строительной площадке на Комсомольском проспекте. Обстоятельства случившегося выясняются.