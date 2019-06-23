23 июня. Mossovetinfo.ru – Пляж Левобережный не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям, купание там временно запрещено. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.



Контроль за качеством воды в зонах отдыха москвичей продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве.