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Происшествия     23.06.2019 19:56

Купание на пляже «Левобережный» приостановлено

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Теги:  пляж 

23 июня. Mossovetinfo.ru – Пляж Левобережный не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям, купание там временно запрещено. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу Москве.

Контроль за качеством воды в зонах отдыха москвичей продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве.


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Карта места

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Теги: 
пляж 

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