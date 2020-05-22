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Происшествия     22.05.2020 16:17

Лайнер с более 100 пассажирами рухнул в Карачи на густонаселенный жилой район

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Теги:  Пакистан  Карачи  авиакатастрофа  жертвы 

22 мая. Mossovetinfo.ru - Лайнер с более 100 пассажирами при заходе на посадку в Караси рухнул на густонаселенный жилой район. По информации Reuters - минимум один человек выжил при падении самолета в Пакистане. По неподтвержденной информации это выжил пакистанский медиаменеджер и глава местного банка.

Власти Пакистана мобилизовали спасательные службы и медиков на оказание помощи в районе бедствия. На месте катастрофы работают спасатели и военные. По данным местных общественных организаций, не менее 30 человек с места катастрофы уже доставлены в больницы.

Представители МИД РФ сообщили, что российских граждан среди пострадавших и погибших нет.

Обновлено 16:27  22.05.2020

Рейс PK-8303 направлялся из города Лахор в столицу Пакистана Карачи. Разбился при посадке в четырёх километрах от столичного аэропорта. В последние минуты перед аварией от пилотов поступило сообщение о проблеме с выпуском шасси. 
При катастрофе пассажирского самолёта Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» не выжил, заявил, что в результате падения лайнера никто не выжил никто из пассажиров и членов экипажа, сообщает местные СМИ со ссылкой на мэра Карачи Васима Ахтара.

Продолжение (обновление) последует

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Карта места

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Теги: 
Пакистан  Карачи  авиакатастрофа  жертвы 

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