Происшествия 10.02.2021, 10:18 Леонид Волков объявлен в международный розыск

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Леонид Волков объявлен в международный розыск, в суд направлено ходатайство о его заочном аресте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы. ...

Происшествия 08.02.2021, 13:14 11-летняя школьница в Москве выпала из окна 9-го этажа

8 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве 11-летняя школьница выпала из окна 9 этажа после разговора с матерью об интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. ...