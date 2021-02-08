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Происшествия     10.02.2021 10:18

Леонид Волков объявлен в международный розыск

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Теги:  Леонид Волков  уголовное дело  международный розыск 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Леонид Волков объявлен в международный розыск, в суд направлено ходатайство о его заочном аресте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Ранее СК РФ возбудил в отношении Волкова уголовное дело по статье «Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». Заочно ему было предъявлено обвинение.

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Теги: 
Леонид Волков  уголовное дело  международный розыск 

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