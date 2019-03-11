Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     11.03.2019 14:53

Летевший из Москву в Бахрейн самолет сел в Баку из-за сообщения о бомбе на борту

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  самолеты  аэропорты 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Летевший из Москвы в Бахрейн самолет экстренно приземлился в Баку из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Отмечается, что экипаж Airbus A321 получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
самолеты  аэропорты 

Возврат к списку

Лента новостей

15:17 Город (Москва и область) Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение бюджета столицы

14:53 Происшествия Летевший из Москву в Бахрейн самолет сел в Баку из-за сообщения о бомбе на борту

13:56 Город (Москва и область) Назначен новый глава департамента экономической политики и развития Москвы

13:34 Город (Москва и область) На западе Москвы начался снос пятиэтажки по программе реновации

12:42 Происшествия Учебная граната обнаружена в школе на юге Москвы

Актуальные материалы

15:17 Город (Москва и область) Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение бюджета столицы

08:06 Город (Москва и область) Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

07:54 Общество Подать заявку на участие в проекте «Музыка в метро» можно до конца марта

07:39 Город (Москва и область) В Москве заработал новый онлайн-сервис для предпринимателей

14:03 Город (Москва и область) «Московская Масленица»: фуд-шоу, гастрономические демонстрации и кулинарные поединки

10:43 Общество Жорес Алферов. Биография

14:11 Город (Москва и область) Южный участок БКЛ планируется достроить к концу 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru