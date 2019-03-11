11 марта. Mossovetinfo.ru – Летевший из Москвы в Бахрейн самолет экстренно приземлился в Баку из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
Отмечается, что экипаж Airbus A321 получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна.
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