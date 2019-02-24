Ликвидированы наркопритоны на западе Москвы в районах Раменки и Можайский

24 февраля, Mossovetinfo.ru - - Сотрудники полиции по ЗАО Москвы ликвидировали наркопритоны в районах Раменки и Можайский. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба УВД по ЗАО.



«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 32-летнего москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Довженко наркозависимым лицам для употребления наркотических средств», - отмечается в сообщении.



А участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали жителя района по подозрению в предоставлении своей квартиры за денежное вознаграждение наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств. «В результате отработки жилого сектора полицейские задержали 67-летнего ранее судимого москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Ращупкина наркозависимым лицам для употребления наркотических средств», - отметается в сообщении.



В квартирах задержанных обнаружены различные «приспособления для употребления наркотических средств». Возбуждены уголовные дела.