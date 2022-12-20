Локализован пожар на месте аварии газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» - МЧС

20 декабря, Mossovetinfo.ru - Локализован пожар на месте аварии газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», сообщает Главное управление МЧС по Чувашской Республике.



"Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм", - говорится в сообщении.



"В ликвидации пожара задействованы 37 человек 13 ед. техники, в том числе 17 спасателей и 7 ед. техники МЧС России", - отмечается в сообщении.



Прокуратура Чувашской Республики держит на контроле ситуацию с возгоранием на газопроводе на территории Вурнарского района. "По поручению прокурора Чувашской Республики Андрея Фомина для координации деятельности спецслужб на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Виталий Семенченко и прокурор Вурнарского района Евгений Краснов", - отмечается в сообщении прокуратуры региона.