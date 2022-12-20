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Происшествия     20.12.2022 15:57

Локализован пожар на месте аварии газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» - МЧС

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Теги:  Россия  Европа  газопровод  авария  ремонтные работы  пожар  МСЧ  прокуратура 

20 декабря, Mossovetinfo.ru - Локализован пожар на месте аварии газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», сообщает Главное управление МЧС по Чувашской Республике.

"Факельное горение газа на месте аварии ликвидировано. Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» диаметром 1420 мм", - говорится в сообщении.

"В ликвидации пожара задействованы 37 человек 13 ед. техники, в том числе 17 спасателей и 7 ед. техники МЧС России", - отмечается в сообщении.

Прокуратура Чувашской Республики держит на контроле ситуацию с возгоранием на газопроводе на территории Вурнарского района. "По поручению прокурора Чувашской Республики Андрея Фомина для координации деятельности спецслужб на место происшествия выехал заместитель прокурора республики Виталий Семенченко и прокурор Вурнарского района Евгений Краснов", - отмечается в сообщении прокуратуры региона.

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Теги: 
Россия  Европа  газопровод  авария  ремонтные работы  пожар  МСЧ  прокуратура 

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