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Происшествия     26.03.2018 19:02

МАДИ его руководителя оштрафовали более чем на 2 млн рублей за нарушения миграционного законодательства

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Теги:  Москва  МАДИ  миграция  нарушение штраф  прокуратура 

26 марта. Mossovetinfo.ru - «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» о руководитель организации заплатят штраф свыше 2 млн рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Москвы по результатам проверки Савеловской межрайонной прокуратуры образовательного учреждения.

«Установлено, что на автомойке, расположенной на территории учреждения, в качестве мойщиков трудились пять граждан Республики Таджикистан, не имеющие соответствующих документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Решением Савеловского районного суда г. Москвы постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2 млн рублей оставлено без изменения.

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Теги: 
Москва  МАДИ  миграция  нарушение штраф  прокуратура 

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