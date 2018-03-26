МАДИ его руководителя оштрафовали более чем на 2 млн рублей за нарушения миграционного законодательства

26 марта. Mossovetinfo.ru - «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» о руководитель организации заплатят штраф свыше 2 млн рублей за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает прокуратура Москвы по результатам проверки Савеловской межрайонной прокуратуры образовательного учреждения.



«Установлено, что на автомойке, расположенной на территории учреждения, в качестве мойщиков трудились пять граждан Республики Таджикистан, не имеющие соответствующих документов, подтверждающих право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации», - отмечается в сообщении прокуратуры.



Решением Савеловского районного суда г. Москвы постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2 млн рублей оставлено без изменения.