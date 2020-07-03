3 июля. Mossovetinfo.ru – Массовая драка курьеров – доставщиков произошла на северо-западе Москвы в четверг, 2 июля, сообщает пресс-служба МВД.



Сообщение о массовой драке поступило в полицию днем в четверг. По сообщениям очевидцев, массовую драку устроили около 20 курьеров Delivery Club и Яндекс.Еды. Однако, при появлении полиции участники драки разбежались.



Никаких заявлений по данному факту в полицию не поступало, в больницы никто не обращался. Полиция проводит проверку.