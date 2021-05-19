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Происшествия     19.05.2021 12:36

Массовая драка между гражданами Киргизии и Таджикистана произошла в Москве

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Теги:  массовая драка  полиция  задержание 

19 мая. Mossovetinfo.ru — На юго-западе Москвы произошла массовая драка между гражданами Киргизии и Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД.

Драка произошла возле кафе на Проспекте Вернадского. По предварительной информации драка произошла из-за бытового конфликта, в ней приняли участие 15 человек.

В результате драки шесть человек были госпитализированы, еще девять человек были доставлены для разбирательства в отдел полиции.

Двое задержанных привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, еще семь человек - за мелкое хулиганство.

По факту драки полиция проводит проверку.

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Теги: 
массовая драка  полиция  задержание 

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