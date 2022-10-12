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Происшествия     12.10.2022 16:38

Мещанский суд арестовал бывшего владельца «СУ-155» Михаила Балакина

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Теги:  Балакин  СУ-155  банкротство  мошенничество  арест  розыск 

12 октября, Mossovetinfo.ru - Мещанский суд Москвы в среду санкционировал заочный арест экс-владельца АО "СУ-155" Михаила Балакина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, и, по данным суда, объявленного в международный розыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Балакина меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции», - говорится в сообщении.

В апреле 2018 года суд признал крупную строительную компанию «СУ-155» банкротом.

Балакину предъявлено заочное обвинение по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ему грозит до 10 лет заключения.

Балакин, будучи депутатом Мосгордумы, за 2015 год продекларировал 213 миллионов годового дохода. В 2018 году Балакин был зарегистрированным кандидатом на пост мэра Москвы.

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Теги: 
Балакин  СУ-155  банкротство  мошенничество  арест  розыск 

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