Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, сообщили в Минобороны России.



«Двадцатого апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — рассказали в ведомстве.



Отмечается, что идет расследование инцидента.