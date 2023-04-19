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Происшествия     21.04.2023 07:19

Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде

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Теги:  Белгород  дома  повреждение  боеприпасы  Минобороны 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС, жертв нет, сообщили в Минобороны России.

«Двадцатого апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что идет расследование инцидента.

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Теги: 
Белгород  дома  повреждение  боеприпасы  Минобороны 

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