Другие материалы
-
Происшествия
21.04.2023, 07:19
Минобороны сообщило о нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде
21 апреля. Mossovetinfo.ru — Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с само...
-
Происшествия
20.04.2023, 17:13
Замминистра культуры Ярилову арестовали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
20 августа. Mossovetinfo.ru - Басманный районный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшую заместителя министра культуры ...
-
Происшествия
19.04.2023, 06:41
Мосгорсуд проверит законность приговора Яшину*
19 апреля. Mossovetinfo.ru - Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи ...