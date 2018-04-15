15 апреля. Mossovetinfo.ru – Молодой человек 1992 проехал на крыше вагона электрички Александров – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД по ЦФО.
На станции Москва-3 он влез на крышу вагона, доехал до Ярославского вокзала, затем уехал в депо на этой же электричке. Там он снят сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть.
На мужчину был составлен административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Сумма штрафа по ней составляет 100 рублей.
12:55 Происшествия Молодой человек проехал на крыше вагона электрички Александров – Москва
11:17 Город (Москва и область) Движение на Фрунзенской набережной открыли досрочно
09:19 Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 апреля
00:49 Общество Яшин и Митрохин не посетили форум мундепов по вопросу единых праймериз на ВДНХ
10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии
19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов
18:00 Общество Центры госуслуг «Мои Документы» обновили графики средней загрузки
15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России
08:34 Город (Москва и область) Ежегодный мотопарад пройдет в Москве 5 мая
18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу
16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ
12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой