15 апреля. Mossovetinfo.ru – Молодой человек 1992 проехал на крыше вагона электрички Александров – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД по ЦФО.



На станции Москва-3 он влез на крышу вагона, доехал до Ярославского вокзала, затем уехал в депо на этой же электричке. Там он снят сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть.



На мужчину был составлен административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». Сумма штрафа по ней составляет 100 рублей.