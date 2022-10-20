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Происшествия     20.10.2022 19:13

Молодые люди 21 и 22 лет задержаны по подозрению в сбыте и хранении наркотических средств на юго-западе Москвы

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Теги:  Москва  ЮЗАО  УВД  уголовное дело  наркотики 

20 октября. Mossovetinfo.ru - Молодые люди 21 и 22 лет задержаны по подозрению в сбыте и хранении наркотических средств на юго-западе Москвы, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УВД по ЮЗАО. Возбуждены уголовные дела.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Южнобутовской улице задержали двух местных жителей. При личном досмотре у 21-летнего москвича обнаружили 8 свертков с неизвестным веществом, общей массой около 10 граммов, которые он намеревался разложить по «тайникам-закладкам» в различных местах.
У его 22-летнего сообщника полицейские изъяли 42 свертка с неизвестным веществом, общей массой около 120 граммов. Как пояснил молодой человек, он хранил запрещенные вещества по просьбе своего знакомого за определенный процент от получаемых денежных средств за сбыт наркотических средств.
Согласно проведенному исследованию, изъятые материалы содержат в своем составе наркотическое средство – мефедрон и гашиш», - отмечается в сообщении.

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Теги: 
Москва  ЮЗАО  УВД  уголовное дело  наркотики 

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