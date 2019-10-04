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Происшествия     04.10.2019 12:05

Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Синице

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Теги:  Мосгорсуд  Владислав Синица  приговор 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд оставил в силе приговор блогеру Владиславу Синице, осужденного на 5 лет колонии за призывы к насилию в отношении детей силовиков.

31 августа житель Люберец Владислав Синица разместил в Twitter призывы к насилию в отношении детей силовиков. 4 августа он был задержан. При задержании Синица пытался сломать свой телефон.

3 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Синицу виновным в экстремизме и приговорил его к заключению в колонии сроком на 5 лет. Синица признал размещение сообщения, которое «вызывает ненависть к сотрудникам Росгвардии и их детям и родственникам», однако вину свою не признал. Адвокат Синицы подал апелляцию в Мосгорсуд.

После решения Мосгорсуда Синица заявил, что по-прежнему не считает себя виновным и намерен добиваться рассмотрения своего дела в Европейском суде по правам человека.


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Теги: 
Мосгорсуд  Владислав Синица  приговор 

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