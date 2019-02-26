26 февраля. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд во вторник отклонил апелляцию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и оставил в силе решение Тверского районного суда Москвы о продлении ареста футболистов и еще двух фигурантов до 8 апреля.



Решение о продлении футболистов и их соучастников Тверской суд принял 6 февраля.



Сообщается, что защитникам обвиняемых предстоит изучить еще три тома уголовного дела, после чего материалы будут переданы на утверждение в прокуратуру, а затем на рассмотрение в суд.



Мамаев, Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и еще один соучастник, детский тренер Александр Протасовицкий обвиняются в том, что что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Кроме того, был поврежден автомобиль телеведущей.