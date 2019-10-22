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Происшествия     22.10.2019 16:10

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело водителя, въехавшего в переход станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году

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Теги:  Мосгорсуд  Славянский бульвар  авария 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд принял решение отменить приговор водителю Виктору Тихонову, который 25 декабря 2017 года въехал в пешеходный переход возле станции метро «Славянский бульвар» и совершивший наезд на пешеходов.

В результате ДТП 4 человека погибли и 11 получили травмы. Сам Тихонов на суде свою вину не признал, ссылаясь на неисправность автобуса. Однако экспертиза установила, что автобус в момент наезда был исправен.

Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, мера пресечения в виде заключения под стражу, назначенная Тихонову до рассмотрения апелляции, изменена на домашний арест.

19 декабря 2018 года Дорогомиловский районный суд Москвы признал Тихонова виновным в «нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц». Он был приговорен к 4 годам колонии общего режима.

Адвокаты Тихонова по-прежнему утверждают, что причиной аварии стала техническая неисправность автобуса.


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Теги: 
Мосгорсуд  Славянский бульвар  авария 

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