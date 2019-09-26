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Происшествия     26.09.2019 11:12

Мосгорсуд перенес рассмотрение дела Устинова на 30 сентября

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Теги:  Мосгорсуд  Павел Устинов  Устинов  апелляция 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд перенес на 30 сентября рассмотрение дела Павла Устинова, признанного виновным в «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

Заседание перенесено в связи с необходимостью изучить видеодоказательства по данному делу.

Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.

Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.

Генеральная прокуратура 19 сентября подала апелляцию на приговор Устинову. По мнению прокуратуры, вынесенное Устинову наказание чрезмерно сурово, в связи с этим Генпрокуратура просит назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

20 сентября Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения Устинову на домашний арест.


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Теги: 
Мосгорсуд  Павел Устинов  Устинов  апелляция 

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