26 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд перенес на 30 сентября рассмотрение дела Павла Устинова, признанного виновным в «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».
Заседание перенесено в связи с необходимостью изучить видеодоказательства по данному делу.
Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 года колонии.
Дело Устинова вызвало широкий общественный резонанс, в его поддержку выступили многие общественные и политические деятели. Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в среду, 18 сентября сообщил, что он обжаловал приговор своему подзащитному.
Генеральная прокуратура 19 сентября подала апелляцию на приговор Устинову. По мнению прокуратуры, вынесенное Устинову наказание чрезмерно сурово, в связи с этим Генпрокуратура просит назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
20 сентября Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения Устинову на домашний арест.
11:12 Происшествия Мосгорсуд перенес рассмотрение дела Устинова на 30 сентября
11:05 Общество ЦИК готовит изменения в выборное законодательство
10:51 В России Обязательная маркировка молочных продуктов будет введена в России с 1 июня 2020 года
10:25 Город (Москва и область) Более 100 километров дорог проектируется в Москве
09:55 В России Российские инженеры предложили новый способ борьбы с обледенением и снегом на дорогах
21:51 Общество Какой будет погода в Москве с 23 по 29 сентября
14:44 Город (Москва и область) Программа фестиваля «Круг света» - 2019
21:54 Власть В Мосгордуме предложили изменить избирательное законодательство и закон о митингах
19:47 Происшествия Генпрокуратура просит назначить Устинову наказание, не связанное с лишением свободы
18:50 Власть Список председателей комиссий Мосгордумы VII созыва