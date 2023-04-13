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Происшествия     17.04.2023 12:19

Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии за госизмену и фейки об армии

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Теги:  Кара-Мурза  приговор  25 лет  колония  госизмена  фейки об армии  нежелательные организации 

17 апреля. Mossovetinfo.ru - Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

«По совокупности назначить Кара-Мурзе окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - сказал председательствующий судья.

ТАСС сообщает, что по версии обвинения Кара-Мурза, выступая в законодательном органе американского штата Аризона высказал безосновательные обвинения в адрес российской армии в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине, провел конференцию в поддержку политзаключенных в московском Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) 27 октября 2021 года. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией). Суть обвинения по статье о госизмене не раскрывается. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.

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Теги: 
Кара-Мурза  приговор  25 лет  колония  госизмена  фейки об армии  нежелательные организации 

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