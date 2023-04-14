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Происшествия
19.04.2023, 06:41
Мосгорсуд проверит законность приговора Яшину*
19 апреля. Mossovetinfo.ru - Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи ...
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Происшествия
17.04.2023, 12:19
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии за госизмену и фейки об армии
17 апреля. Mossovetinfo.ru - Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в ...
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Происшествия
14.04.2023, 08:33
После тушения пожара в квартире жилого дома на севере Москвы обнаружены тела мужчины и женщины
14 апреля. Mossovetinfo.ru - После тушения пожара в квартире жилого дома на ул. 2-я Квессиская обнаружены тела мужчины и...