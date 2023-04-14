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Происшествия     19.04.2023 06:41

Мосгорсуд проверит законность приговора Яшину*

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Теги:  Яшин  приговор  апелляция  Мосгорсуд 

19 апреля. Mossovetinfo.ru - Мосгорсуд в среду рассмотрит апелляционную жалобу бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (* признан иноагентом), осужденного на 8,5 лет колонии за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в суде.

«Защита настаивает на его невиновности.

Как заявляет СК РФ, в апреле прошлого года Яшин в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК полагает, что политику было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы по Буче являются провокацией», - сообщают РИА Новости.

«Как указала судья, Яшин осознавал противоправный характер своих действий и руководствовался мотивом политической деятельности. В итоге он создал реальную угрозу формирования негативного отношения к вооруженным силам и ложного представления о целях специальной военной операции.

Сам Яшин заявлял, что приводил разные точки зрения и просто публично сомневался в официальной позиции Минобороны. Но судья посчитала, что это лишь попытка уйти от ответственности», - также сообщают РИА Новости.

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Теги: 
Яшин  приговор  апелляция  Мосгорсуд 

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