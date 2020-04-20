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Происшествия     20.04.2020 17:17

Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову осужденному за нарушение правил митинга

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Теги:  Константин Котов  Мосгорсуд  приговор  пересмотр 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд смягчил приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о нарушении правил проведения митингов на 4 года колонии.

Согласно решению Мосгорсуда, приговор Котову смягчен с 4 до 1,5 лет колонии.

Котов был осужден в сентябре 2019 года за неоднократное нарушение правил проведения митингов, участие в несогласованных акциях, а также за призыв принять участие в несогласованной акции. При этом, сам Котов вину свою не признал.

Позднее защита Котова подала апелляцию, которая была отклонена Мосгорсудом. Однако в марте 2020 года кассационный суд отменил приговор Котову и отправил его дело в апелляционную инстанцию Мосгорсуда на новое рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения сторона обвинения потребовала для Котова полутора лет колонии, а защита настаивала на полной отмене приговора и прекращении судебного преследования активисты.


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Теги: 
Константин Котов  Мосгорсуд  приговор  пересмотр 

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