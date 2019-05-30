30 мая. Mossovetinfo.ru – Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их соучастников, которые были признаны виновными в хулиганстве и нанесении побоев.



8 мая Пресненский районный суд Москвы, приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1,5 годам лишения свободы, а Павла Мамаева и еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.



Позднее прокуратура обжаловала решение суда. Апелляцию подали также адвокаты осужденных.



Апелляция будет рассмотрена 13 июня 2019 года. Мамаев, Кокорин и другие фигуранты дела будут доставлены в зал суда.