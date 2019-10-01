1 октября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МВД подало в Симоновский суд Москвы два гражданских иска к организаторам несанкционированной акции оппозиции, которая состоялась в Москве 27 июля, сообщает РИА Новости.
По одному из исков ответчиками выступают Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, по второму - Георгий Албуров и Любовь Соболь.
О сути исковых требований не сообщается.
Ранее иски к организаторам несанкционированной акции подали «Мосгортранс», Московский метрополитен, ГБУ «Автомобильные дороги» и «М.Такси Коммуникации».
10 сентября Коптевский суд Москвы удовлетворил иск «Мосгортранса» и постановил взыскать с ответчиков 1 миллион 218 тысяч 591 рублей 58 копеек. Ответчиками по иску были заявлены Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров, однако Албуров был исключен судом из числа ответчиков.
Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации.
Следственный комитет возбудил по итогам акции уголовные дела по статьям «массовые беспорядки» и «применение насилия в отношении представителя власти».
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