26 марта. Mossovetinfo.ru – Мужчину, катавшегося на лыжах по каналу имени Москвы и провалившегося под лед, спасли из воды представители столичной поисково-спасательной службы на водных объектах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Инцидент произошел в районе спасательной станции «Левобережная». Пострадавший провалился под лед в 50 метрах от берега и в 800 метрах от спасательной станции. Спасатели достали мужчину из воды и доставили на станцию, где ему оказали первую помощь. В настоящее время пострадавший ожидает на станции приезда сотрудников скорой помощи.
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