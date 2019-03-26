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Происшествия     26.03.2019 10:02

Московские спасатели вытащили из воды лыжника, провалившегося под лед

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Теги:  МЧС  происшествия на воде  спасатели 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Мужчину, катавшегося на лыжах по каналу имени Москвы и провалившегося под лед, спасли из воды представители столичной поисково-спасательной службы на водных объектах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в районе спасательной станции «Левобережная». Пострадавший провалился под лед в 50 метрах от берега и в 800 метрах от спасательной станции. Спасатели достали мужчину из воды и доставили на станцию, где ему оказали первую помощь. В настоящее время пострадавший ожидает на станции приезда сотрудников скорой помощи.


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Теги: 
МЧС  происшествия на воде  спасатели 

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