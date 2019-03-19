19 марта. Mossovetinfo.ru – Суд признал московского бизнесмена Аламбека Тогузакова в необеспечении мер противопожарной безопасности на территории арендуемых им помещений, в результате чего в помещениях возник пожар, в котором погибли 12 человек, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.
Пожар произошел в здании на улице Стромынка 30 января 2016 года. Площадь возгорания составила более 3 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля здания. В результате пожара погибли 12 человек, в том числе один ребенок.
В ходе расследования бизнесмен признал свою вину. Суд назначил Тогузакову наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.
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