19 марта. Mossovetinfo.ru – Суд признал московского бизнесмена Аламбека Тогузакова в необеспечении мер противопожарной безопасности на территории арендуемых им помещений, в результате чего в помещениях возник пожар, в котором погибли 12 человек, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



Пожар произошел в здании на улице Стромынка 30 января 2016 года. Площадь возгорания составила более 3 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля здания. В результате пожара погибли 12 человек, в том числе один ребенок.



В ходе расследования бизнесмен признал свою вину. Суд назначил Тогузакову наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.