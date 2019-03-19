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Происшествия     19.03.2019 10:56

Московский бизнесмен получил 2,5 года колонии за гибель 12 человек на пожаре

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Теги:  Суд  пожар  гибель  приговор 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Суд признал московского бизнесмена Аламбека Тогузакова в необеспечении мер противопожарной безопасности на территории арендуемых им помещений, в результате чего в помещениях возник пожар, в котором погибли 12 человек, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Пожар произошел в здании на улице Стромынка 30 января 2016 года. Площадь возгорания составила более 3 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля здания. В результате пожара погибли 12 человек, в том числе один ребенок.

В ходе расследования бизнесмен признал свою вину. Суд назначил Тогузакову наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима.


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Теги: 
Суд  пожар  гибель  приговор 

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