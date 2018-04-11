Москвичке вместо евро обменяли миллион рублей на купюры «банка приколов»

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Москвичке вместо евро обменяли миллион рублей на купюры «банка приколов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.



52~летняя женщина пояснила мужчине, который представился начальником пункта обмена валют, 1 миллион рублей, чтобы поменять на евро.



Уже после обмена валюты на улице женщина обнаружила, что вместо денег в пачке находятся купюры из «банка приколов».