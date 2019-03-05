5 марта. Mossovetinfo.ru – Полиция Московской области задержала 47-летнюю москвичку, которая подозревается в «телефонном терроризме», сообщается на официальном сайте управления МВД по Подмосковью.



По данным правоохранителей, задержанная в течение 10 дней 5 раз звонила в службу «112» с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных в многоквартирных жилых домах в деревне Островцы. Каждый раз по данным сообщениям проводилась проверка, ни в одном случае информация не подтвердилась.



По фактам сообщений было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанная заключена под стражу, ей грозит до 8 лет лишения свободы.