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Происшествия     05.03.2019 10:21

Москвичку арестовали по подозрению в «телефонном терроризме»

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Теги:  полиция  телефонный терроризм  задержание 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Полиция Московской области задержала 47-летнюю москвичку, которая подозревается в «телефонном терроризме», сообщается на официальном сайте управления МВД по Подмосковью.

По данным правоохранителей, задержанная в течение 10 дней 5 раз звонила в службу «112» с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных в многоквартирных жилых домах в деревне Островцы. Каждый раз по данным сообщениям проводилась проверка, ни в одном случае информация не подтвердилась.

По фактам сообщений было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанная заключена под стражу, ей грозит до 8 лет лишения свободы.


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Теги: 
полиция  телефонный терроризм  задержание 

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