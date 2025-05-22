Мосты ночью рухнули в Курской и Брянской областях, госпитализированы десятки человек

1 июня — Mossovetinfo.ru — Мосты ночью рухнули в Курской и Брянской областях, госпитализированы десятки человек. В Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста и локомотив с частью проезда рухнули вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. В Брянской области пролет автомобильного моста в результате подрыва упал на проходивший под ним пассажирский поезд. Десятки пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии, в том числе – дети, - доставлены в больницы. Об этом сообщают губернаторы регионов, МЖД, СМИ.



«Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.

Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги.



По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков», сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.



Также он сообщил: Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы. Ситуацию держу на контроле.



В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.



Количество госпитализированных в результате обрушения железнодорожного моста и схода с рельсов поезда в Брянской области на 08:00 мск составило 47 человек, в том числе 3 ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



«Информация на 8.00 по пострадавшим в Выгоничском районе.

Госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь», - сообщил Богомаз.



Также Губернатор Брянской области сообщил, что в пункте временного размещения (ПВР) были размещены 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой.



Один из вагонов поезда Климов-Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области, в настоящее время идут работы по разбору места ЧП, передал ночью корреспондент РИА Новости. В настоящее время на месте аварии идут работу по ликвидации ее последствий. Обломки одного из вагонов находятся на путях, еще один вагон зажат мостом, на котором остается грузовая фура.



Поезд в Брянской области сошел с рельсов в результате подрыва моста. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов - Москва, в котором было 388 пассажиров», - сказал Богомаз.



Фото: телеграм-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна