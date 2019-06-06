Другие материалы
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Происшествия
07.06.2019, 10:15
Мотоциклист погиб в результате ДТП на МКАД
7 июня. Mossovetinfo.ru – Мотоциклист погиб в результате ДТП на 68-м километре МКАД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной автоинспекции. Сообщается, что произошла авария,...
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Происшествия
06.06.2019, 23:56
Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
6 июня, Mossovetinfo.ru - - Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхо Москвы". Об этом сообщил RT. Алексей Венедиктов извинился перед Маргаритой Симонян...
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Происшествия
06.06.2019, 14:08
На серой линии метро днем 6 июня произошел сбой
6 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро произошел днем, 6 июня, сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter. Сообщается, что из-...