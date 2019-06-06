7 июня. Mossovetinfo.ru – Мотоциклист погиб в результате ДТП на 68-м километре МКАД, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной автоинспекции.



Сообщается, что произошла авария, в которой столкнулись два автомобиля. В них врезался мотоциклист, от полученных травм он скончался.



На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, для движения перекрыты две полосы. Больше в аварии никто не пострадал.