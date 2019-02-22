22 февраля. Mossovetinfo.ru – Мужчина-инвалид остался жив после падения на рельсы на станции метро «Братиславская», сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.



Инцидент произошел в 06:43 утра. Одноногий мужчина без определенного места жительства упал на рельсы по собственной неосторожности. Дежурные сотрудники полиции организовали экстренный подъем пострадавшего на платформу и вызвали наряд скорой помощи. Прибывшие медики установили, что пострадавший получил перелом руки и ушиб голени. Мужчина был госпитализирован.



Инцидент не повлиял на работу Люблинско-Дмитровской линии. Поезда по линии передвигаются по графику.