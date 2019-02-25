25 февраля. Mossovetinfo.ru – Мужчина, пришедший на прием, избил железным прутом директора московской школы № 2109, сообщает телеканал РЕН ТВ.



По другой информации, напавший на директора мужчина, является сотрудником школы.



В настоящее время информация о происшествии уточняется.