5 апреля. Mossovetinfo.ru – В здании Тверского районного суда Москвы мужчина напал на пристава с ножом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.



Инцидент произошел в четверг, 4 апреля. Во время рассмотрения об административном правонарушении, группа людей, находившаяся возле зала суда, вела себя шумно и агрессивно, снимая происходящее на мобильные телефоны. Дежурный судебный пристав неоднократно призывал граждан соблюдать правила поведения, однако его требования были проигнорированы.



Приставы вывели нарушителей из здания суда, а наиболее агрессивного задержали с применением спецсредств и препроводили в комнату приставов. После того, как с задержанного сняли наручники, мужчина достал нож и попытался напасть на пристава. Он был обезоружен, пристав не пострадал. После этого приставы вызвали полицию и передали им задержанного.