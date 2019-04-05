5 апреля. Mossovetinfo.ru – В здании Тверского районного суда Москвы мужчина напал на пристава с ножом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Инцидент произошел в четверг, 4 апреля. Во время рассмотрения об административном правонарушении, группа людей, находившаяся возле зала суда, вела себя шумно и агрессивно, снимая происходящее на мобильные телефоны. Дежурный судебный пристав неоднократно призывал граждан соблюдать правила поведения, однако его требования были проигнорированы.
Приставы вывели нарушителей из здания суда, а наиболее агрессивного задержали с применением спецсредств и препроводили в комнату приставов. После того, как с задержанного сняли наручники, мужчина достал нож и попытался напасть на пристава. Он был обезоружен, пристав не пострадал. После этого приставы вызвали полицию и передали им задержанного.
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