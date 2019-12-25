25 декабря. Mossovetinfo.ru – В храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе обнаружен мертвый мужчина, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Сообщается, что тело 54-летнего мужчины было обнаружено в церкви вечером во вторник, 24 декабря. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.



Тело доставлено в морг для выяснения причин смерти, следователи устанавливают обстоятельства случившегося.