Мужчина погиб под микроавтобусом во время ремонтных работ‍

22 декабря. Mossovetinfo.ru - По факту смерти мужчины во время проведения ремонтных работ микроавтобуса проводится проверка. Об этом сообщили в московском управлении СКР.



Микроавтобус ремонтировали 21 января вблизи гаражей, расположенных вблизи Остаповского проезда. Водитель был придавлен днищем микроавтобуса после того, как произошел срыв с домкрата. Он скончался на месте.